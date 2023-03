Eesti Energia avaldas uue juhi palga

«Eesti Energia uue juhatuse eesmärk on juhtida ettevõte edukalt läbi energiasektorit ees ootavate muutuste. Rahvusvahelise ettevõttena on igal meie sammul suurem mõju, kui ühe riigi piiridesse mahub. Võtame Eesti Energia juhtimise teatepulga üle pühendumuse ja vastutustundega ning teadmises, et liitume oma valdkonna parimatest asjatundjatest koosneva ühtse meeskonnaga, kellega eesootavatele väljakutsetele vastu minna,» ütles Durejko.

Viimast päeva juhatuse esimehe ülesannetes olev Hando Sutter tänas igat Eesti Energia töötajat, klienti ning koostööpartnerit, kelle toetusel on ühiselt viidud ellu projekte, mis üheksa aastat tagasi tundunuks võimatud.

«Täna anname uuele juhatusele üle tippvormis Eesti Energia. Oleme just kinnitanud oma ajaloo parimad majandustulemused ning Eesti Energia töötajate pühendumus ja juhtimiskvaliteet on aegade kõrgeimal tasemel. Oleme astunud süsinikuneutraalsuse teekonnal vägagi arvestatavad sammud. See kõik on sündinud toimiva ja inspireeriva meeskonnatöö tulemusel. Kogu Eesti Energia lahkuva juhatuse nimel tänan kõiki, kes sel teekonnal panustanud on,» sõnas Sutter ja lubas, et elab edaspidigi Eesti Energiale kaasa nõudliku kliendina.

Eesti Energia juhatuses vastutab aprillist kliendilahenduste müügi ja teeninduse eest Kelli Toss-Kaasik, finantsjuhi rolli täidab Marlen Tamm, kontserni energialahenduste arendusjuht on Kristjan Kuhi ning kontserni strateegiliste arendusprojektide ja teadustegevuse eest vastutab Raine Pajo. Kontserni tegevjuhi rollis on juhatuse esimees Andrus Durejko. Eesti Energia juhatuse esimehe brutopalk on 17 000 eurot, juhatuse liikmetel 13 000 eurot.