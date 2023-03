Kristjan Liivamägi: sissetuleku suurendamine annab eduelamuse, mida kokkuhoides ei saa

«Oluliselt lihtsam, meeldivam ja emotsionaalselt nauditavam on tulude suurendamine,» lausus Liivamägi. Ta põhjendas, et suure kokkuhoiu tõttu kannatab inimese elukvaliteet. «Emotsionaalselt ning aju ülesehitusest tulenevalt on väga raske loobuda elukvaliteedist, mis sul juba on,» ütles ta. Lisaks annab tema sõnul sissetuleku suurendamine eduelamuse, mida kulude kärpimine ei anna.

«Rahareede» kaasaatejuht, hiljuti aasta investoriks valitud Katri Teller, rääkis, et talle tundub samuti mõistlikum ja ka lihtsam tulude suurendamine. Ta on proovinud raha säästa, kuid tal ei õnnestanud oma kulutusi kärpida. Siiski möönis ta, et mingil määral tasub säästa, et ära hoida ebavajalike väljaminekuid.

Liivamägi meenutas, et ta alustas on tööelu 2008. aastal alanud majanduskriisi ajal, kui tööpuudus oli ligi 17 protsenti ja noorte hulgas oli tööpuudus üle 20 protsendi. Ta käis paljudel finantsvaldkonna töövestlusel, kuid teda ei võetud tööle vähese kogemuse tõttu. Selleks ajaks oli lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis logistika bakalaureuseõppe ning õppis sama ülikooli magistratuuris rahvamajandust. Lõpuks pakkust ta end Rahandusministeeriumisse paariks kuuks tasuta tööle ning sai sealt soovituskirja, mis tõenäoliselt aitas ta tööle rahvusvahelisee audiitorbüroosse Ernst & Young.