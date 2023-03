Kristjan Liivamägi: sissetuleku suurendamine annab eduelamuse, mida kokku hoides ei saa

«Oluliselt lihtsam, meeldivam ja emotsionaalselt nauditavam on tulude suurendamine,» lausus Liivamägi. Ta põhjendas, et suure kokkuhoiu tõttu kannatab inimese elukvaliteet. «Emotsionaalselt ning aju ülesehitusest tulenevalt on väga raske loobuda elukvaliteedist, mis sul juba on,» ütles ta. Lisaks annab tema sõnul sissetuleku suurendamine eduelamuse, mida kulude kärpimine ei anna.

«Rahareede» kaassaatejuht, hiljuti aasta investoriks valitud Katri Teller rääkis, et talle tundub samuti mõistlikum ja ka lihtsam tulude suurendamine. Ta on proovinud raha säästa, kuid tal ei õnnestanud oma kulutusi kärpida. Siiski möönis ta, et mingil määral tasub säästa, et ära hoida ebavajalikke väljaminekuid.

Liivamägi meenutas, et ta alustas on tööelu 2008. aastal alanud majanduskriisi ajal, kui tööpuudus oli ligi 17 protsenti ja noorte hulgas oli tööpuudus üle 20 protsendi. Ta käis paljudel finantsvaldkonna töövestlustel, kuid teda ei võetud tööle vähese kogemuse tõttu. Selleks ajaks oli ta lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis logistika bakalaureuseõppe ning õppis sama ülikooli magistrantuuris rahvamajandust. Lõpuks pakkust ta end rahandusministeeriumisse paariks kuuks tasuta tööle ning sai sealt soovituskirja, mis tõenäoliselt aitas ta tööle rahvusvahelisse audiitorbüroosse Ernst & Young.

Soovitused palgatöötajate sissetuleku suurendamiseks, millest saates räägiti:

• Leia tasuvam töö – vajadusel tuleb käia aktiivselt paljudel töövestlustel, isegi siis, kui saadakse sageli äraütlevaid vastuseid. Katri Teller on kuulnud, kuidas inimesed loobuvad parema töö otsingutest juba peale kolme negatiivse vastuse toonud töövestlust ja see pole kindlasti õige. Liivamägi lisas, töövestlusel võib käia ka põhjusel, et teada saada, millist palka pakuvad samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Kui see on oluliselt suurem, tasub küsida praeguselt tööandjalt palka juurde.

• Palka tuleb ise juurde küsida – põhjenduseks ei tasu tuua enda suuri kulutusi või teiste töötasu, vaid rõhuda tuleks enda tugevustele ja sellele, miks sinu töö on tööandjale kasulik. Juurdeküsitav summa võiks olla pigem suurem kui väiksem, sest kui tööandaja on kohe palgakõrgendusega nõus, siis võib olla asi selles, et küsitav summa oli tööandja jaoks väike.

• Tasub minna edasi õppima – erialase haridusega töötajale makstakse üldjuhul rohkem, sest töötaja on seeläbi tööandjate silmis väärtuslikum. Seetõttu tasub omandada erialane haridus kutse- või kõrgkoolis või minna täiendkoolitusele, kus saab omandada kutsetunnistuse.