Inimesed on hakanud tarbimise asemel säästma

«Ettevaatavatest indikaatoritest on juba pikemat aega punast tuld vilgutanud tarbijate kindlustundeindeks. See, sisuliselt Eesti taasiseseisvumise ajast saadik avaldatav näitaja, sattus vabalangusse eelmise aasta keskel, jõudes lõpuks välja sinna, kust omal ajal alustati. Nimelt oli mullune tarbijakindlustunde põhi umbes samas kohas, kus aastal 1993 kui banaane müüdi tänaval ja Vabaduse väljakul plahvatasid pommid. Iseasi, kas selline hinnang praegust tänavapilti vaadates ka adekvaatne tundub. Tänaseks on olukord küll märkimisväärselt paranenud – 1993. aasta taseme juurest oleme jõudnud majanduskriisi kõige madalamasse punkti 2009. aastal,» tõi ta välja.

Tarbijakindluse vabalanguse taga on Nestori sõnul ennekõike hirm. «Kuigi kiire inflatsioon halvendas silmnähtavalt majapidamiste hinnangut oma pere finantsseisule, siis enim panustas tarbijakindluse halvenemisse väga negatiivne vaade Eesti majanduse kui terviku olukorrale järgneva 12 kuu jooksul. Et oodatud katastroofi pole järgnenud, siis on viimastel kuudel kindlustunne pisut kosunud. Pea ainus tarbijauuringu küsimus, kus sentiment on jätkanud halvenemist, on aga suuremate ostude tegemise tõenäosus järgneva 12 kuu jooksul. See peegeldub ka tarbijakäitumises,» selgitas ta.