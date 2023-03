Juhtimisekspert: kogu vastutus on Eesti Energia nõukogul. Riigiettevõtete nõukogud peaksid hakkama päriselt vastutama

Kommenteerides pea- ja rahandusministri kriitikat ja teravaid väljaütlemisi lahkuva Eesti Energia juhatuse eelviimasel tööpäeval leidis Raava, et sellised avalikud mõtteavaldused ministrite ja nõukogu esimehe poolt ei ole kindlasti mõistlikud ega vastutustundlikud.

«EE juhi palkamise, ärasaatmise, töö hindamise ja selle tasustamise ning, mis kõige olulisem, ettevõtte tegevuse planeerimise eest vastutab nõukogu,» ütles Raava. «Seda ei saa omanik teha, kuna tal puudub selleks kompetents ja nii on see kogu maailmas.»

Riigiettevõte eesmärgid olid enne juhatuse ametisse astumist kokku lepitud, samuti ka juhatuse tasud. Kui need asjad olid selged, siis ei saa Raava sõnul tagantjärgi juhtuda sellist asja nagu praegu.

«Ministrid vahetuvad ja seda enam on selge ja põhjendatud kokkulepe eesmärkides ja tulemustasudes väga oluline,» märkis Raava. «Praegune olukord ei ole eetiline ega heasoovlik ning lahkuvat juhatust austav ja arvestav.»

Väga kerge on teenida kasumit reguleeritud turul, mis olemuslikult on Eesti rahva maksustamine. Mait Raava

Raava sõnul on kogu küsimus EE nõukogu vastutustundlikkuses. «Tegelik vastutus on nõukogul ning kui me tahame innovaatilistelt ja efektiivselt ettevõtlust juhtida, siis see algab kompetentsetest ja eetilistest nõukogu liikmetest,» ütles ta.

EE on monopoolne ettevõte, kes on riigi poolt turvatud ja kelle eksimisvead on riigi poolt nii-öelda kinni makstud, mis tekitab õigustatud küsimuse boonuste põhjendatuses.