Viljandis toovad homsest lehti koju Omniva postiljonid

«Meil on Viljandis pikaaegne posti kojukande kogemus ja aadressid üldjuhul tuttavad, aga hommikuse postiringi ülesehitus ja teekond on siiski uus ning ka töötajad, kes lehti hakkavad tooma, on enamikus uued inimesed uuel töökohal ja seetõttu läheb alguses natuke aega, et saada teenuse osutamine võimalikult sujuvaks,» selgitas Omniva jaotuskeskuste lõuna piirkonna juht Jaanus Jõelaid.