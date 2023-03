Soomes on kodulaenude võtmine kukkunud 20 aasta tagusele tasemele

Viimasel ajal on Soomes langenud ka kinnisvarahinnad. Eelmise aasta veebruaris kahanesid kinnisvara hinnad üle riigi keskmiselt 5,8 protsenti. Suurem hinnalangus on toimunud riigi kuues suuremas linnas.

Keskpanga andmetel on langenud ka investeerimise eesmärgil võetud kinnisvaralaenud. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on langus 0,1 protsenti.

Soomes on kodulaenud seotud enamasti 12 kuu euriboriga

Soomes on enamik kodulaenudest seotud 12 kuu eurobori määraga (60 protsenti laenudest). Kuue kuu euribori määraga on seotud 18 protsenti laenudest ja kolme kuu euroboriga 17 protsenti laenudest.

Eestis on kodulaenud seotud enamasti kuue kuu euriboriga. See tähendab, et kodulaenu baasintress vaadatakse üle iga kuue kuu tagant ja sellest sõltub igakuine laenumakse.