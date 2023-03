Riisipere–Vasalemma raudteelõik läbib uuenduskuuri

«Nimetatud lõigul on hetkel veel kasutusel vana tüüpi betoonliiprid, kinnitused ning rööpad, millede hooldus ja korrashoid on üsna töömahukas ja kulukas. Rekonstrueerimistööde käigus vahetatakse jaamavahe lõigul 7 kilomeetri ulatuses rööpaid ja liipreid uute vastu ning uuendatakse ka lõigule jääv Laitse raudteeülesõidukoht,» kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.