Uuel parvlaevahankel napib konkurentsi

Seni on Saare- ja Hiiumaa parvlaevaliinide vastu huvi tundnud ainult kaks ettevõtet: Kihnu Veeteed ja TS Laevad. Viimane sõidab liinil ka praegu nelja seitse aastat vana laevaga. Uus hange tuleb aastaiks 2026–2033.

Transpordiamet pole hanget veel välja kuulutanud, aga on alustanud eelkõnelusi, kuhu on kutse saanud 35 firmat, neist enamik suured rahvusvahelised tegijad. Seni on huvi üles näidanud vaid kaks Eesti ettevõtet.