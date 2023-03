Meta kaalub poliitilise reklaami keelustamist Euroopas

EL on kavandamas karmimaid õigusakte poliitilise reklaami kohta, mille eesmärgiks on võidelda väärinfo vastu. EL soovib, et tehnoloogiaettevõtted annaksid selgemalt teada, kuidas nad oma poliitilist reklaami suunavad. Ettevõtetele võidakse rikkumiste eest määrata trahve kuni 4% ulatuses nende käibest.

Meta juhid on mures, et ELi poliitilise reklaami reguleerimine on muutumas liiga rangeks nin see võib lihtsustada ettevõtte jaoks poliitilise reklaami keelustamist oma sotsiaalmeedia platvormidel.