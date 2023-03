Vaktsiinitootjad mures: nende kaup ei lähe müügiks

BioNTech ja Moderna prognoosivad müükide järsku langust, mille peamiseks põhjuseks on huvi puudumine revaktsineerimise vastu, kirjutas Financial Times.

Pfizer-BioNTechi messenger RNA tehnoloogiat kasutanud Covidi vaktsiinist sai pandeemia ajal maailma enimmüüdud vaktsiin ja ka selleks aastaks loodeti, et viiruse uute tüvede levik toob kaasa mõningase nõudluse suurenemise. Nüüd aga tehakse üha vähem esmaseid vaktsineerimisi ja tublisti on vähenenud nõudlus kolmandate või neljandate vaktsiinidooside järele.

BioNTech finantsjuht Jens Holstein ütles, et 2023. aasta võib olla vaktsiinituru jaoks «vilets aasta», kuna vaktsiinitootjad hakkasid hindu tõstma. «Samas täielikult nõudlus ei kao, sest meil on veel palju riike, mille valitsused täidavad endiselt lepinguid, mis sõlmiti pandeemia käigus,» ütles ta.

Ka vaktsiinitootja Moderna on teatanud selle aasta tulude sarnasest langusest. Konkurentidest hiljem turule jõudnud Novavax aga hoiatas, et nõudlus on nende toodetud vaktsiini järele pea täiesti kadunud. BioNTechi ja Moderna aktsiate hinnad on kukkunud 2021. aastal saavutatud tippudest enam kui kolm korda. Novavaxi aktsia maksab aga tipphinnast praegu vaid viis protsenti.