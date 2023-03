Wise: Euroopa pangad varjavad jätkuvalt piiriüleste maksete tasusid

Läbipaistvad piiriülesed maksed on 2020. aastast EL-is seadusega kaitstud õigus, kuid 92 protsenti analüüsitud Euroopa pankadest kasutab jätkuvalt ära seaduselünki, varjates valuuta konverteerimistasusid, teatas Wise. Wise'i varasemate uuringute kohaselt kaotavad tarbijad varjatud vahendustasude tõttu Euroopa pankades piiriüleseid makseid tehes 12,5 miljardit eurot aastas. Sealjuures on keskmine juurdehindlus näiteks Ungaris 1,06 protsenti, Hispaanias 1,84 protsenti ning Eestis 2,58 protsenti.

Kaks analüüsitud panka – ING filiaalid ja British Starling Bank – on täiesti läbipaistvad, tõestades, et see on saavutatav eesmärk, mille poole peaksid püüdlema kõik pangad, leidis Wise uuringus.