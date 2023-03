Tallinna munitsipaalpolitsei juht: kõnniteel parkimise eest võiks olla suurem trahv

Mupo saab tegeleda ainult valesti parkijatega, vales kohas autoga sõitmine on liikluspolitsei vastutusvaldkond. Siiski vaatavad mupo töötajad sotsiaalmeedias olevaid pilte võimalikest valesti parkijatest ja tuvastavad nende järgi kohti, kus on tihti rikkumisi. Sinna saadetakse aeg-ajalt patrullid kontrollima ja liiklejaid korrale kutsuma.

Viimasel ajal on meedias ilmunud ka foto, kus mupo enda sõiduk pargib kõnniteel. Toompere sõnul on see lubatud vaid juhul, kuid autol põlevad kollased vilkurid ja tema andmetel pole ameti töötajad selle vastu eksinud. Mupo inspektoritel on rinnakaamera ja seeläbi on info kontrollitav. Näiteks talle saadeti pilt ilma töötava vilkurita kõnniteel parkivast mupo autost, kuid kontrollimisel selgus, et vilkur töötas.