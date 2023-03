Euroopa Parlamendi otsus: firmad peavad palgad avalikustama

Kui palgaandmed näitavad, et meeste ja naiste töötasu erineb ettevõtte sees rohkem kui 5 protsenti, peavad tööandjad olukorda koos töötajate esindajatega hindama. Rikkumiste ärahoidmiseks on liikmesriigid kohustatud kehtestama tulemuslikud, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, näiteks trahvid. Kui rikkumine põhjustab töötajale kahju, on tal õigus nõuda hüvitist. Lisaks käsitletakse uutes reeglites esimest korda läbipõimunud diskrimineerimist ja mittebinaarsete inimeste õigusi.

Töötajatel ja töötajate esindajatel on direktiivi järgi edaspidi õigus saada selget ja täielikku teavet individuaalsete ja keskmiste palkade kohta ning see tuleb esitada meeste ja naiste kohta eraldi. Kedagi ei tohi takistada oma töötasu avaldamast ega teiste töötajate töötasu kohta teavet otsimast. Kui töötaja pöördub ebavõrdse tasustamise tõttu kohtusse, on tööandja kohustus tõendada, et diskrimineerimist ei toimunud.