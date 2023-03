Eesti ei võitle Brüsselis tuumaenergia vastu

«Eesti on nende 11 riigi seas, kes ütlevad, et tuumaenergia kuulutamine roheliseks on halb mõte. No tere hommikust!» lausus Madison. «Fakt on see, et päikese, tuule ja hüdroenergeetikaga me mingit rohepööret ei tee ja tuumaenergia on üks põhiline alternatiiv tulevikus liikmesriikide energiaga varustatusele. Prantslaste idee on täiesti põhjendatud ja nüüd Eesti võitleb sellele mõistlikule mõttele vastu.»