Rahandusminister käskis Eesti Energial suuremat omanikutulu maksta

Eesti Energia juhatus tegi üldkoosolekule ettepaneku maksta omanikutuluks 52,2 miljonit eurot. Eesti Energia üldkoosolek ehk rahandusminister Annely Akkermann kinnitas tänasel üldkoosolekul energiafirma jaotatavaks kasumiks 68,9 miljonit eurot. See summa vastab 2023.aasta riigieelarvesse kavandatud summale, lausus Akkermann

«See on väga tavatu, et üldkoosolek teeb dividendi osas teistsuguse otsuse kui juhatus. Aga selle otsuse muutmine on minu pädevuses,» lausus Akkermann valitsuse pressikonverentsil. Dividendide üle saab ettevõtte üldkoosolek otsustad.