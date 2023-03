Absurdne, arusaamatu, lubamatu – Kallas tegi Eesti Energia juhtkonna maatasa

«See nimekiri on väga pikk, kus Eesti Energia on riigi huvidele risti vastu käitunud,» põhjendas Kallas seda, miks tulnuks jätta tulemustasud maksmata. «Riigi köis ei pea lohisema ja maksumaksja arvelt selliste ulmeliste preemiate väljamaksmine riigiettevõtete juhtidele on minu arvates täiesti lubamatu,» kritiseeris ta.