Maailma tipptoidukaupleja lõpetab Venemaa vilja ekspordi

Cargill Russia on Venemaa asepõllumajandusministrit korduvalt teavitanud, et kavatseb 1. juulist ehk uuest hooajast Venemaa viljaekspordi lõpetada. Venemaa põllumajandusministeerium kinnitas Reutersile, et välismaale saadetavaid viljakoguseid Cargilli otsus ei mõjuta.