Tasuta lõunaid ei ole: Finnair kärbib tasuta toitu ja kaotab ära padjad

«Muudatused meie pardateenustes on osa paljudest tegevustest, mida teeme Finnairi kasumlikkuse taastamiseks,» selgitas Finnairi pardakliendikogemuse juht Eerika Enne. «Kauglendudel on kõikides reisiklassides põhiteenus kõhtu täitev eine. Teine teenus on aga kergem, kas kerge eine või vahepala, olenevalt marsruudist ja lennuajast. Lühematel kauglendudel New Yorgis ja Dubais turistiklassis teise toidukorra teenust ei pakuta, kuid suupisteid ja jooke saab osta pardamenüüst.»