Circle K: pangandussektori rahunemine pani toornafta hinna kasvama

Mootorikütuste hinnastamisjuht nentis, et toornafta hinna viis tõusule ka toornafta tarnete peatumine Kurdistanist, kust eksporditi seni ligikaudu 450 000 barrelit toornaftat päevas, mis on umbes 0,5 protsenti päevasest globaalsest tarnest.

Ta lisas, et oluliseks kujuneb ka OPEC+ kohtumine 3. aprillil, tuues välja, et kuigi mõned analüütikud on spekuleerinud, et vastusena nafta hinna langusele võib OPEC+ tootmismahte kärpida, on praeguse hinnataseme juures reaalne, et tootmismahud jäävad terveks aastaks praegusele tasemele.