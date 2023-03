Cleveron müüs maha erapakiautomaatide võrgustiku

Küti hinnangul peaks tehing aitama kaasa erapakiautomaatide võidukäigule Eestis. «Mul on hea meel, et olime Eestis erapakiautomaatide innovatsiooni eestvedaja. Ma ise tugevalt usun kodupakiautomaatide võidukäiku tulevikus, kuid see saab juhtuda vaid siis, kui sinna läheb ettevõtte täielik fookus. Just seetõttu tegime ParcelSeale ettepaneku Cleveroni erapakiautomaatide võrk üle võtta. Samuti on hea meel ka selle üle, et meie kliendid saavad jätkuvalt osa erapakiautomaadi hüvedest ning saavad ligipääsu mitmetele uutele ParcelSea teenustele,» sõnas Kütt.