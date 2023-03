Tõuksiralli saab pidurit: Tallinn plaanib piirata elektritõukerataste piirkiirust

Tallinna linna teatel on nende jaoks peamised murekohad seotud elektritõukside liiga suure sõidukiiruse ning keset kõnniteed parkimisega, mis tekitab liiklusohtlikke olukordi ja takistab jalakäijate liikumist. Seetõttu toetab Tallinn liiklusseaduse muutmist, mis annaks ka kohalikele omavalitsustele võimaluse elektritõukerataste rendiettevõtetele omapoolseid reegleid (nt piirkiiruse, parkimise jms küsimustes) kehtestada.

«Liikluse korraldamisel tuleb alati otsida tasakaalu kiiruse ja ohutuse vahel. Praegune kergliikurite maksimaalne sõidukiirus on seadusest tulenevalt 25 kilomeetrit tunnis, mis ületab ligi viiekordselt keskmise jalakäija kiirust. Samal ajal on elektritõukeratta kasutajate ja nendega seotud õnnetuste arv politsei andmetel selgelt tõusutrendis. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku lubatud sõidukiirust langetada 20 kilomeetrini tunnis ning vanalinnas ja tihedama liiklusega piirkondades veelgi madalamale,» selgitas Tallinna transpordi eest vastutav abilinnapea Tanel Kiik linna seisukohti.

Ka abilinnapea Vladimir Svet möönis, et tõukerattateenuse arendamine ei tohi toimuda jalakäijate arvelt. «Kõnniteedele hooletult pargitud tõukerattad on eriti suureks mureks vaegliikujatele, eakatele ja lapsevankriga vanematele,» tõdes Svet. «Lahendus oleks kitsamate kõnniteedega tänavatel tõukerataste parkimise keelamine. Teatud piirkondades võiks olla lubatud parkida elektritõukerattaid vaid kindlates kohtades, mida rakenduses kasutajale näidatakse. See võimaldaks vältida ristmike, peatuste ja teiste oluliste kohtade kinniparkimist ja jalakäijatele takistuste loomist.»