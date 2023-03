Euribori tõusu tulus kaksikvend: hoiuste üle käib tihe konkurents

Nii era- kui ärikliendid, kellel seisab pangakontodel rohkem või vähem raha, on leidnud end viimastel kuudel pea 10-aastase pausi järel uudsest olukorrast – pankadel on tekkinud taas aktiivne huvi hoiuste kaasamiseks. Klientide jaoks väljendub see hoiuseintresside tõusus: veebruari lõpu seisuga on Eesti pankades tähtajaliste hoiuste intressimäärad aastatagusega võrreldes umbes kolm korda kasvanud ning ulatuvad parimate pakkumiste puhul juba üle 3 protsendi.