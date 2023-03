Eesti idufirmad asendasid venemaalased brasiillastega

Startup-viisa programmis osalevad Eesti iduettevõtted maksid riigile mullu üle 136 miljoni euro makse ning nende kogukäive ulatus 1,6 miljardi euroni.

Startup Estonia startup-viisa ja välissuhete arendusjuhi Annika Järsi sõnul on Eesti juba aastaid olnud populaarne riik iduettevõtete asutamiseks ja nendes töötamiseks ning möödunud aasta ei olnud erand.

«Siiski on toimunud märkimisväärsed muutused startup-viisa üldises statistikas. Näiteks sõja ja sanktsioonide tõttu on Venemaa kaotanud liidripositsiooni TOP-riikide hulgas, kust Eestisse tulid nii idufirmade asutajad kui töötajad. Liidri positsiooni on jõuliselt üle võtmas Brasiilia,» ütles Järs.

Varem on nii Venemaa kui Ukraina kuulunud nende riikide esikolmikusse, kust kohalikud iduettevõtted on palganud puuduolevaid spetsialiste. Seoses Eesti otsusega mitte väljastada viisasid ja ajutisi elamislube Venemaa ja Valgevene kodanikele, on tekkinud tühimikku täitmas Brasiiliast pärit töötajad. Kõige rohkem on mullu Eestisse tulnud töötajaid Brasiiliast, Venemaalt, Nigeeriast, Indiast ja Ukrainast.

Möödunud aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 1315 töötajat ehk 42 protsendi võrra enam kui 2021. aastal. «Need arvud näitavad startup-viisa programmi vajalikkust meie iduettevõtete jaoks, kuna see võimaldab Eesti idufirmadel palgata ülemaailmseid talente, luua mitmekesiseid meeskondi ning edendada meie ettevõtete kasvu ja edu,» lisas Järs.

Startup-viisa programmi on 2022. aastal kõige aktiivsemalt töötajate palkamiseks kasutanud Eesti iduettevõtted Wise, Bolt, Swappie ja Veriff.