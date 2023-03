Venemaa agooniat varjab suur infooperatsioon

Venemaa on viimastel kuudel läinud selgelt üle sõjamajandusele. Kolmandik riigieelarvest raisatakse sõdimisele, kusjuures suurem osa kulutustest on salastatud. Teisalt aitab kulukas sõda hoida majanduslanguse väiksena sellest hoolimata, et tarbimine järsult väheneb. See näitab, et venelaste üldine heaolu kahaneb.