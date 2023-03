Credit Suisse varjas USA valitsuse eest üle 700 miljoni dollari

«Selle uurimise keskmes on ahned Šveitsi pankurid ja uinunud valitsusregulaatorid,» ütles komisjoni esimees senaator Ron Wyden avalduses, kui tulemused avalikustati. «Tulemuseks näib olevat tohutu, jätkuv vandenõu, mis aitab ülirikkalikel USA kodanikel maksudest kõrvale hiilida ja oma kaasmaalasi röövida.»

AFP-le saadetud avalduses ütles Credit Suisse, et pank «ei salli maksudest kõrvalehoidumist». Senati aruandes «kirjeldatakse varasemaid probleeme, millest mõned pärinevad kümne aasta tagusest ajast», mida pank on püüdnud lahendada, rakendades ulatuslikke parandusi, et «välja juurida isikud, kes püüavad varjata vara maksuhalduri eest», ütles pank.