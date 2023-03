Musk ja eksperdid nõuavad tehisintellekti eksperimentide peatamist

Avalikule kirjale, millele on seni alla kirjutanud üle 1000 inimese, sealhulgas Elon Musk ja Apple'i kaasasutaja Steve Wozniak, andis tõuke San Francisco firma OpenAI poolt turule toodud GPT-4.

Ettevõtte sõnul on nende uusim mudel palju võimsam kui eelmine versioon, mida kasutati ChatGPT boti puhul, mis on võimeline lühikestest käskudest tekstilõike genereerima.

«Võimsaid tehisintellekti süsteeme tuleks arendada alles siis, kui oleme kindlad, et nende mõju on positiivne ja nende riskid on hallatavad,» öeldakse kirjas.