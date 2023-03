Sõda süvendab tööjõupuudust Venemaal

Venemaa tööjõupuudust süvendab sõjaväe suurendamine Ukrainas ja sellega seotud relvajõudude tugevdamine. Uudisteagentuur Bloomberg märgib, et sadu tuhandeid inimesi on värvatud Venemaa relvajõududesse riigi tööturu arvelt ajal, mil tööpuudus oli riigis juba niigi rekordiliselt madalal tasemel.

Bloomberg hindab Venemaa statistika põhjal, et riigi relvajõudude isikkoosseisu netokasv oli möödunud aastal umbes 400 000 inimest. Bloombergi Venemaa majanduseksperdi Alexander Isakovi sõnul on tõenäoliselt teenistusse võetud kokku üle poole miljoni inimese.

Peale selle, et sõjavägi on tööturult eemaldanud suure hulga värvatuid, on ka sajad tuhanded ajateenistusealised venelased riigist põgenenud, et vältida sõda. See suurendab demograafilist langust, mis näitab, et tööealine elanikkond võib järgmise kümnendi jooksul väheneda Venemaal 6,5% võrra.