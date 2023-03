Eesti kalandussektor saab kõrgete elektrihindade hüvituseks miljoneid eurosid

Maaeluminister Urmas Kruuse selgitas, et erakorralise toetuse eesmärk on leevendada Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tingitud negatiivseid mõjusid kalanduses. «Kindlasti peab säilima kalandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime, sest ka nemad on osa meie riigi toiduvarustuskindlusest,» põhjendas maaeluminister.