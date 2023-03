Ukraina odav teravili tekitab Euroopas suuri pingeid

Esmaspäeval külastas Bukaresti ka Euroopa Ülemkogu president Charles Michel, kes tunnustas Rumeenia rolli Ukrainale alternatiivsete kaubateede loomisel, lisades, et riik on aidanud tagada sõjast räsitud naabrile elutähtsa tuluallika. «Kuid ma tean, et see on Rumeenia põllumehi negatiivselt mõjutanud,» nentis ta. «Me peaksime kaaluma abisumma suurendamist.»

Suuremat summat on küsinud ka Poola peaminister Mateusz Morawiecki, kes nimetas Brüsseli pakkumist ebapiisavaks. «Euroopa Komisjon peab meid rohkem aitama,» ütles ta teisipäeval Bukarestis.

ELi liikmed hääletavad põllumajandustootjate abipaketi üle sel neljapäeval.

Sadamad on ummistunud

Kõige vihasemad on mõistagi kohalikud maaharijad. Rumeenias ähvardavad põllumehed järgmisel kuul alustada üleriigilisi proteste «naeruvääristavate hüvitiste» üle. Poolas loopisid põllumehed hiljuti munadega põllumajandusministrit Henryk Kowalczykit, nimetades teda reeturiks, kes hävitanud inimeste elud. Olukorda on ära kasutamas ka opositsioon, kes nõuab nüüd ministri tagasiastumist.

Poola põllumajandusministeerium on teatanud, et kavatseb hakata subsideerima Ukraina maisi ja nisu tarnimist kaubasadamatesse, et ergutada selle Poolast edasi müümist.

Rumeenias on aga probleemiks logistikasõlmede läbilaskevõime. Rumeenia põllumajandusministeeriumi nõuniku Cezar Gheorghe teatel on Rumeenia sadamate ladudes nii palju Ukraina teravilja, et koormusega ei saada enam hakkama. «Oma 20-aastase põllumajandusettevõtte karjääri jooksul ei ole ma näinud selliseid [järjekordi],» lisas Gheorghe.

Rumeenia kohalike põllumeeste sõnul ei saa nad Ukraina teravilja ülekülluse tõttu ka oma saaki müüa. «Ukrainast saabuva teravilja transiit mõjutab kõige enam Rumeenia põllumehi,» ütles Alexander Baciu, kes kasvatab Rumeenia kaguosas umbes 2200 hektaril teravilja. «Neil on eelmise aasta saagist müümata lademetes nisu,» täpsustas ta.