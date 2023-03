Eesti Panga asepresident hoiatab: võlakoormuse kasv tuleb kontrolli alla saada

«Eesti võlakoormus pole suur, kuid riigi tulud ja kulud on süsteemselt tasakaalust väljas. Riigivõla kiire kasvu pidurdamiseks on oluline eelarvedistsipliin taastada,» rääkis Eesti Panga asepresident Kaasik täna FinanceEstonia Finantsjulgeoleku Foorumi aruteluringis «Korras riigirahandus kui finantsjulgeoleku alussammas.»

Valitsussektori eelarve puudujääk on prognooside järgi lähiaastatel pea 1,5 miljardit eurot ehk ligi 4 protsenti SKPst. See tekitab Kaasiku sõnul kahetisi probleeme. Lähiaja probleem on, et nii suur riigieelarve puudujääk suurendab kodumaiseid hinnasurveid juba niigi kiire hinnatõusu tingimustes. Teiseks põhjustab nii suure defitsiidi püsimine kiiret võlakoormuse kasvu. «Praegu on Eesti võlakoormus 18 protsenti SKPst. Sellise defitsiidiga jätkates oleks meil 10 aasta pärast võlakoormus üle 40 protsenti,» hoiatas Kaasik.

Kriisideks valmisolekuks on riigirahanduse üks olulisemaid puhvreid võime laenu võtta. «Niikuinii on väikeriikidel kriisiolukorras laenu võtmine keerulisem, kuid kõrge laenukoormusega oleks see veelgi raskem,» ütles Kaasik. Lisaks on riigirahanduses oluline ka reservide kogumine.

Alates 2024. aastast sõltub eelarve puudujääk ka sellest, milliseid otsuseid teeb riigi kulude ja tulude kohta loodav koalitsioonivalitsus, märkis Kaasik.

Viidates Euroopa Liidus praegu veel pooleli olevale ühiste eelarvereeglite reformile, ütles Kaasik, et Eesti võiks oma eelarvereeglid sätestada igal juhul selliselt, et need lähtuksid võlakoormuse kasvu allasaamise eesmärgist. Seda ka siis, kui ettevaates peaksid Euroopa ühtsed eelarvereeglid muutuma väiksema võlakoormusega riikide jaoks lõdvemaks.