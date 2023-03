Türgi suunab maavärinas hävinud majade kiirkorras taastamisse hiigelsumma. Kas ka Eesti firmad loodavad osa saada?

GYODER soovib ülesehitustöödes osaleda ning ettevõttel on plaanis ehitada 200 000 uut elumaja, mille eelarve on 40 miljardit dollarit.

Kalyoncuga sõnul rahastab ehitust Türgi riik, kes soovib, et kodu kaotanud inimesed saaksid omale uue elukoha. Kõik kannatada saanud majad on plaanis taastada ühe aasta jooksul. Uued majad on elanikele kinnisvaraarendaja sõnul nii taskukohased kui võimalik, kuna ülesehituse eesmärk on sotsiaalprobleemide lahendamine.