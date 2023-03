Eesti partneri seis on hapu: Rootsi jaemüük kukkus viimase 30 aasta suurimasse auku

«Praegune inflatsioon seab jaekaubanduse üha suurema surve alla,» kirjutas Nordea majandusanalüütik Gustav Helgesson klientidele saadetud kirjas. «Osa jaekaubandussektorit on juba praegu majanduslanguses. Tänane aruanne kinnitab meie prognoosi, et Rootsi eratarbimine sel aastal väheneb.»

Rootsi tarbijad on asunud kulutusi hoogsalt kokku tõmbama ajal, mil riik võitleb viimase 30 aasta suurima alusinflatsiooniga (hinnatõus ilma energia ja toiduhindade komponendita). Märtsi keskel teatas Rootsi statistikaamet, et alusinflatsioon kasvas veebruaris 9,3 protsenti, mis on suurim kasv alates 1991. aastast. Jaanuaris jäi see näitaja pidama 8,7 protsendi juures.