Nõmmelase kraanist voolas kollast vett

«Peale katsetuse lõppu hakkas vesi liikuma rohkem mõjualast Nõmme tagumisse otsa, kuna linnaosa alguses oli vee ressurss kasutamata,» selgitas Tiidus. «Kuna tegemist on ühendatud ring süsteemiga, siis see on tavaline nähtus ka vee avariide korral.»