Aab: Uuel valitsusel tuleb võtta laenu

«Valimistulemused näitasid selgelt, et inimesed ootavad varasemaga võrreldes muudatusi ja need maksavad paratamatult ka raha,» ütles LHV majandusanalüütik Kristo Aab.

«See on ka mõistlik, sest rahva tellimus tasuta pakutavate avalike teenuste osas võib aastatega olla muutunud,» nentis ta. «Iseasi kui suur osa puudujäägist on sellise tegutsemise abil võimalik ära katta. Järgmised võimalused on mõned plaanitud investeeringud edasi lükata või siis suurendada tulusid ühekordsete tehingute abil nagu näiteks riigiettevõtete erastamine.»