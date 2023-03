Eesti elanike tehtud välisreiside arv kasvas mullu 90 protsenti

Statistikaameti analüütiku Sigrid Saagpaku sõnul on Eesti elanike reisimine võrreldes kahe eelneva aastaga suurenenud, kuid pandeemiaeelset taset veel saavutatud pole. «Kui 2019. aastal tehti 1,7 miljonit ööbimisega välisreisi ja 3,4 miljonit sisereisi, siis mullu reisiti välismaale veidi üle miljoni korra, Eesti-siseste reiside arv oli aga 2,6 miljonit,» ütles Saagpakk pressiteates.

Mullu toimunud välisreisidest 40 protsenti kestsid üks kuni kolm ööd, 2021. aastal tehti aga rohkem pikemaid välisreise, mis kestsid neli kuni seitse ööd. «Siiski on märgata trendi, et Eesti elanikud eelistavad välisreise, mis kestavad kuni seitse ööd. Üle seitsme öö kestvate välisreiside osakaal on viimastel aastatel püsinud stabiilselt 20–30 protsendi vahemikus,» lisas Saagpakk.