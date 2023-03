E-residentide ettevõtted tõid Eestile mullu rekordilise maksutulu

E-residentide ettevõtete tasutud maksud on viimastel aastatel kiiresti suurenenud - veel 2020. aastal oli maksutulu 17,5 miljonit eurot, 2021. aastal juba 32,5 miljonit. Läbi aegade on programmi senine majanduslik mõju riigile olnud 157 miljonit eurot.

Kui algusaastatel meelitas e-residentsus rohkem tulevikuhuvilisi, kes tahtsid maailmas ainulaadset digiriigi kogemust järele proovida, siis nüüdseks on e-residentsuse taotlejate üha kasvavaks ajendiks soov tegeleda Eestis just asukohavaba ettevõtlusega.

«Uutest e-residentidest loob esimese kuue kuuga ettevõtte iga kolmas, samas kui veel paar aastat tagasi tegi seda iga viies,» märkis Alasoo. «Kuna paljud e-residentide firmad on alles käivitamisel või kiire kasvufaasi lävel, on oodata maksutulu jätkuvat kiiret kasvu ka järgmistel aastatel.»

«E-residentsuse 2022. aasta tulemused näitavad, et Eesti ettevõtluskeskkond on globaalselt äärmiselt konkurentsivõimeline. Lisaks maksudele ehk otsesele majanduslikule kasule aitab e-residentsus kaasa Eesti kui innovaatilise digiriigi tuntusele maailmas, samuti kasvatab see e-residente teenindavaid Eesti ettevõtteid ja nende investeeringuid. Programmi positiivne kogumõju on tegelikult seega veel suurem,» lisas asekantsler.