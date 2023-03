Kasutatud Tesla hinnad langevad väga kiires tempos

Kasutatud Tesla hinnad on järsult langenud ning seda suuresti seetõttu, et elektriautode tootja langetas eelmise aasta keskel oma Y- ja 3. seeria autode hindasid.

Financial Timesi artikkel põhineb autode hindu jälgiva Cap HPI andmetel, kelle andmed pärinevad Ühendkuningriigist, mis on üks Tesla suurimaid turge. FT andmetel on autode väärtuse langus kiirenenud ka teistes riikides.