ÜRO: Leedu vaadaku Valgevene väetiste transiidi keelu otsus üle

«Komitee on jätkuvalt mures riigi hiljutiste meetmete pärast, mis takistavad kaaliumväetiste transporti Valgevenest Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidesse, tuues kaasa väetisenappuse ja mõjuvad halvasti nende riikide toiduga kindlustatusele,» öeldi ÜRO komitee märtsikuises kommentaaris.

«Komitee soovitab riigil need meetmed, mis mõjutavad väetiste hindu ja toiduga kindlustatust kolmandates riikides, üle vaadata,» seisab dokumendis.

Suurema osa Valgevene väetiseekspordist moodustasid Belaruskali ettevõtte tooted - need väetised eksporditi välismaale läbi Klaipėda sadama ja need toimetas sadamasse Leedu raudtee-ettevõte Lietuvą geležinkeliai.

EL on Valgevene väetistele korduvalt sanktsioone kehtestanud ning ka USA seab piiranguid nendega kauplemisele.

ÜRO peasekretär António Guterres osales eelmisel nädalal Brüsselis EL-i tippkohtumisel ning see pani Leedu ametnikud muretsema, et väetiseküsimus võib pingestuda.

ÜRO teatel on Valgevene väetise eksport järsult langenud, see on toonud kaasa toiduainete hinna järsu tõusu vähemarenenud riikides.