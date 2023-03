FinanceEstonia: vaesus mõjub negatiivselt ühiskonna elukorraldusele

«Vaesus mõjub negatiivselt stabiilse ühiskonna elukorraldusele – seetõttu tuleb tagada piisava sissetuleku teenimise võimalus nii töö- kui ka pensioniealistele,» toonitas FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juht Joel Kukemelk pressiteates.

Kukemelk tõi välja riigi poolt hiljuti koostatud Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsi, milles selgus, et pensioni madal, alla 40 protsendi jääv netoasendusmäär on Euroopa Liidus viimaste seas. Eestis on juba täna üks vanaduspensionär kahe maksumaksja kohta ning pensionäride osakaal kasvab.

Olukorra muutmiseks peab finantssektor oluliseks inimeste pikaajalise säästmise ja investeerimise soodustamist ning kogumispensioni süsteemi lisaraha kaasamist, muuhulgas tööandjapensioni kehtestamist vaesusriski vähendamiseks. «Tulevased pensionärid väärivad, et nende elukaare lõpuaastaid ei varjutaks vaesuse loor. Vaja on vabatahtlike täiendavate sissemaksete propageerimist teise ja kolmandasse pensionisambasse ning topeltmaksustamise lõpetamist, et tööandja ei peaks tasuma pensionikindlustuse maksu töötajatele tehtud pensionifondi sissemaksete pealt,» selgitas Kukemelk.

Soovivad uut registrit

Inimeste toimetulekuga on lähedalt seotud ka vajadus vähendada võlgnike arvu ning muuta senisest läbipaistvamaks kogu laenuturg. Selleks on FinanceEstonia juhatuse liikme Andrus Alberi sõnul kriitilise tähtsusega positiivse krediidiregistri loomine. Vastutustundliku laenamise kohustuse täitmiseks tuleks parandada finantsinspektsiooni tegevusloaga krediidiasutuste ja krediidiandjate juurdepääsu riiklikele andmekogudele.