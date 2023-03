Keskkonnaminister Madis Kallas: meil on viimane aeg vähendada kasvuhoonegaaside heidet

Eesti eesmärk on aastaks 2030 vähendada nende sektorite üleselt heitkoguseid 24 protsenti. Liikmesriikidel on vabadus leida kõigi sektorite peale kokku parim ja optimaalsem variant, kuidas eesmärgini jõuda.

Sõidukite CO2-heite normide ülevaatamine on väga oluline muudatus transpordisektori kliimamõju vähendamiseks ning vajalik selleks, et saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Otsus aitab kiirendada EL-is heiteta ja vähese heitega sõidukite kasutuselevõtmist ja kütusesäästlike tehnoloogiate arendamist.

Panust oodatakse kõigilt sektoritelt

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on uute eesmärkide täitmine suur väljakutse ning panust oodatakse kõigilt sektoritelt. «Meil on viimane aeg vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja viia ellu muutused, mis on kliimamuutuste leevendamiseks vajalikud. Tehnoloogiad ja lahendused, mida kasutatakse 2050. aastal kliimaneutraalses majanduses, on suuresti täna juba olemas – need tuleb lihtsalt laiemalt kasutusse võtta. Eesmärkide täitmisel püüame lähtuda ka sellest, millised on eri sektorite võimalused kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada,» ütles Kallas.