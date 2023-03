Ministeerium: kavandatavate tuuleparkide jaoks võib olla vaja välisühendusi

Talv selgitas, et riik on mereala planeeringuga määranud kõik Eestis tuuleenergiaks sobivad merealad, kokku mahuks neile hinnanguliselt 7 gigavati ulatuses tuulikuid. «Täna on meil olemas alad niinimetatud teise laine mereparkide jaoks ja riik plaanib need alad oksjonile panna,» lisas ta.

Riik soovib protsesse kiirendada

«Riik on täna otsimas viise kuidas ka mereparkide planeeringuprotsesse lühendada, kui absoluutselt kõik läheb suurepäraselt siis me võiks elektri ülejäägist rääkida vist aastal 2035. Samas on aastal 2035 tõenäoliselt vesiniku ja elektriautod vahetanud välja bensiini, ehk energiatarbimise kogumaht on teinud teise hüppe,» usub Talv.