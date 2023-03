Tallinnas on liikvel kurijategijad, kes varastavad autodest hinnalisi esemeid

Mõistagi ei ole see probleem vaid Pirital. Tallinnas on tänavu politsei registreerinud rohkem kui poolsada juhtumit, kus on vargus toime pandud sõiduautost.

«Meil on viimased kaks kuud olnud eriti pildis Mustamäe ja Haabersti piirkonnad. Peamised varaste sihtmärgid on olnud ehitusfirmade logodega bussid ja kaubikud. Peamine vargusobjekt on tööriistad. Mis seal salata – võimalik, et vargad on jäänud töötuks või vabanenud vanglast. Mõne jaoks on varastamine elustiil,» ütles Põhja prefektuuri talituse juht Raigo Prants.