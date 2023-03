Sõjaga seotud salastatud kulutused hammustavad suure osa Venemaa eelarvest

«Salastatud kulutuste kasv näitab, et sõjapidamine läheb venelastele järjest kallimaks,» ütles sõltumatu Venemaa majandusteadlane Alexandra Suslina. «On loogiline eeldada, et seal on arvestatud ka hõivatud territooriumidel tehtavad kulud,» ütles ta, viidates mullu septembris annekteeritud Ida- ja Lõuna-Ukraina osadele, mida Ukraina väed on lubanud tagasi vallutada.