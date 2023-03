Elon Musk ennustab eesseisvat finantskriisi

Need on kommertskinnisvara võlad ja hüpoteegid. Miljardär andis hoiatuse Twitteri lõimes eile vastuseks The Kobeissi uudiskirjale.

«Järgmise viie aasta jooksul aegub kommertskinnisvaravõlg enam kui 2,5 triljoni dollari ulatuses,» seisis The Kobeissi uudiskirjas. «See on palju rohkem kui ühelgi teisel 5-aastasel perioodil ajaloos. Vahepeal on intressimäärad enam kui kahekordistunud ja ärikinnisvara on hõivatud vaid 60-70% ulatuses.»

Aktsiate, toornafta, maagaasi, kulla, riigikassade ja valuutade kohta analüüse sisaldavas uudiskirjas lisati, et nende laenude refinantseerimine läheb uskumatult kulukaks ja viib tõenäoliselt järgmise suure kriisini. «Halvim selle juures on see, et 70% ärikinnisvara laenudest kuuluvad väikepankadele,» märgiti artiklis.

Uudiskirjas jõuti järeldusele, et kiiresti tõusvad intressimäärad annavad kõigile väärtusliku õppetunni: tasuta asju pole olemas.

Musk nõustus nendega ja leidis, et sellele tuleb lisada eluasemelaenud, mis muudavad olukorra veelgi kriitilisemaks.

«See on vaieldamatult kõige tõsisem ähvardav probleem,» ütles miljardär. «Hüpoteegid samuti. Paljudes linnades on vabade kontorite hulk kõrge. Kui eluasemete hinnad oluliselt langevad, on ohus ka hüpoteeklaenuportfellid.»