Kinnisvaraekspert: Tallinna üürihinnad on tipu läbinud

Ta lisas, et Tallinna korterite üürihinnad on 13,5 euro lähedale ruutmeetri kohta jäänud püsima nüüd juba neljaks kuuks. «See on 1,2 eurot vähem kui üüripakkumiste tipphind mullu augustis,» märkis Toompark kinnisvaraettevõtteid koondaval kodulehel adaur.ee avaldatud kommentaaris.