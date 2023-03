Raport: Hiina suurendab päästelaene vaesematele riikidele

Sularaha. Pilt on illustratiivne.

Hiina on andnud viimase kahekümne aasta jooksul kahekümne kahele maksejõuetuse ohus arengumaale 240 miljardi dollari väärtuses päästelaene ja see trend on viimastel aastatel hoogu kogunud, selgus teisipäeval avaldatud raportist.