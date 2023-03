Viking Line Eesti esindus kolib Porto Franco ärihoonesse

«Ahvenamaa saarestikus tegutseva laevakompaniina on meri meie elatusallikas ning Läänemere heaolu meile oluline. Soovime olla uute, keskkonnamõju vähendavate lahenduste pakkumisel esirinnas ja oleme juba pikka aega tegutsenud puhtama Läänemere nimel. Seetõttu osutus Porto Franco meie jaoks ainuõigeks valikuks, kuna saame edaspidi maa peal töötada energiasäästlikumalt, jätkusuutlikumalt ja rohelisemalt. See on meile südameasi,» kinnitab Viking Line’i Eesti esinduse tegevjuht Inno Borodenko.