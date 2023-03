Kinnisvaraettevõtete Liidu juht: kinnisvaraturgu ootavad ees pigem heitlikud ajad

Investeeringute maht on vähenenud

Jostovi hinnangul ootavad siinset kinnisvaraturgu ees pigem heitlikud ajad. Seoses Ukraina sõjaga on otseinvesteeringute maht Eestis vähenenud, mis teisalt aga pakub siinsele kinnisvarasektorile lisavõimalusi. Samas on kõrge inflatsioon ja euribori kasv pärssinud inimeste huvi ja võimalusi kinnisvara soetamiseks laenu saada.

ESG ehk vastutustundlik ja jätkusuutlik investeerimine on rohepöörde kõrval viimase aasta jooksul kinnisvaravaldkonnas kerkinud oluliseks terminiks nii institutsionaalsetele investoritele, pankadele kui ka üürnike jaoks. NREF-il tehtud küsitlusest selgus muuhulgas, et ESG raames mõjutab investoreid enim keerulisem rahastuse saamine (39%), kuid teisalt kinnitati, et selline kinnisvara on müügi või üüri raames oluliselt atraktiivsem.