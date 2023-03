Uuring: maailmas on viimase 17 aasta teravaim tööjõupuudus

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti ligi 39 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on teise kvartali värbamisplaanid ja tööturuootused. 41 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et plaanib inimesi juurde värvata, 39 protsenti hoiab senist taset, 17 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja kolm protsenti polnud otsust langetanud.

77 protsenti tööandjatest märgib, et neil on keeruline leida sobivate oskuste ja isiksuseomadustega töötajaid. Kõige raskem on värvata inimesi tehnoloogia, infotehnoloogia, rahanduse ja kommunikatsiooniga seotud valdkondadesse. Suuremad organisatsioonid on enesekindlamad ja värbamisaltimad kui väikesed, samas tunnetavad suured organisatsioonid oskustööjõu kriisi pisut teravamalt.

«Seekordne uuring annab vastakaid signaale, igast maailma nurgast leiab nii optimistlikke riike kui ka värbamisplaanides tagasihoidlikke,» märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. «Tavaliselt joonistuvad välja piirkondlikud mustrid, aga praegu on näiteks Norra ülimalt optimistlik, samas Rootsi sugugi mitte. Kui tavaliselt on edetabeli tipus mitmed kiirelt arenevad Aasia riigid, siis praegu troonivad Ladina-Ameerika riigid. Tavapäraselt selgelt tõlgendatav uuring tekitab seekord pigem segadust juurde, mis peegeldab maailma majanduse trende – on optimismi ja ebakindlust, on pealehakkamist ja hillitsetust, on kiire kasvu tegijaid ning kiirelt läbikukkujaid. Prognooside tegemine on jätkuvalt keeruline,» lisas Kaldra.

Euroopas on hetkel kõige innukamad värbajad Hollandis, Norras ja Šveitsis ning kõige ettevaatlikumad Ungaris, Kreekas ja Poolas. Maailma värbamisedetabeli tippu kuuluvad hetkel Panama, Costa Rica, Guatemala, Holland ja Norra, maailma kõige tagasihoidlikumad värbajad on hetkel Ungaris, Kreekas, Poolas, Taiwanis ja Rootsis.